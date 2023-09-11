История
00:01, 11 сентября 2023
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Москвичи вспомнили популярную в годы СССР детскую игру

Москвичи вспомнили популярную в годы СССР детскую игру

© Фото: Unsplash

Популярную в годы СССР детскую игру вспомнили пользователи сети в комментариях под одним из постов в Telegram-канале «Старая Москва».

«На детской площадке в выходной день, 1953 год», — подписал автор публикации снимок, на котором дети играют в кегли.

Более молодые юзеры не узнали игру и попросили рассказать им о правилах. «Надо как можно больше кеглей сбить мячом за один бросок», — объяснили им.

«Своей дочке кегли покупала. Когда ее друзья приходили из началки, они азартно играли в них. Только в начале 1980-х они пластмассовые были, не такие пряменькие, более раздутые, по форме ближе к бутылкам», — рассказала одна из участниц дискуссии.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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