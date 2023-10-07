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08:35, 07 октября 2023
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В небе над Москвой можно будет увидеть звездопад

В небе над Москвой можно будет увидеть звездопад

© Фото: Arti Kh / Unsplash

Звездопад под названием Дракониды можно будет увидеть в небе над Москвой в ночь с воскресенья, 8 октября, на понедельник, 9 октября, сообщает aif.ru. По словам заведующего отделом института астрономии РАН, доктора физико-математических наук, профессора Олега Малкова, метеоритный поток можно будет наблюдать в случае ясной погоды.

Специалист уточнил, что во время прохождения потока над Землей планета попадает под «обстрел» мелких звездных частиц, размером со спичечную головку. Из-за высокой скорости и температуры яркость потока этих частиц достаточно высока, благодаря чему можно наблюдать это событие. Пик активности ожидается в 10:00 утра по московскому времени 9 октября.

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