Звезда «Приключений Электроника» раскрыл размер своей пенсии

Народный артист РФ Юрий Чернов, известный по ролям в фильмах «Доживем до понедельника» и «Приключения Электроника», раскрыл размер своей пенсии в интервью «АиФ» . Он сообщил, что получает основную пенсию и столичную прибавку 30 тысяч рублей.

«Это добавка мне как народному артисту, живущему в Москве. Мы, народные, получаем по 30 тысяч плюсом от мэра», — пояснил артист.

Чернов также прокомментировал слова звезд Раисы Рязановой и Людмилы Зайцевой, пожаловавшихся на пенсии менее 20 тысяч рублей и отсутствие доплат. «Если актер говорит, что получает маленькую сумму, умножайте ее на два», — пошутил он.