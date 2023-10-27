«Зомби-авто» заметили в Москве. Невероятная машина удивила горожан

«Зомби-авто» заметили на улице Обручева в Москве. Его фотография доступна в Telegram-канале «Москва 125».

«В городе появился подражатель легенды — зомби-авто. Конечно, пока он недостаточно хорош: слишком уж новенький, да и хлама маловато. Но видно, что хозяин способный, перспективы есть», — иронично подписал снимок автор поста. На снимке — ВАЗ 2107, салон которого до отказа набит различными вещами.

«Гениально. Прям как американские бомжи. Верной дорогой идем господа», «Мог бы и характера добавить — задние стекла побить, например», «А что такого? Авто целое, никому не мешает», — отреагировали на увиденное юзеры.

Очень похожий, заполненный хламом автомобиль москвичи нередко встречают разъезжающим по разным улицам города.