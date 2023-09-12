Змею на ветке дерева заметили в лесу на юге Москвы. Соответствующая фотография была опубликована в группе «Орехово-Борисово М125» социальной сети «ВКонтакте».

«Змея повисла на дереве в лесу Шипиловского проезда. Теперь нужно не только под ноги смотреть», — уточнил автор снимка, на котором рептилия кольцами обвилась вокруг ветки.

«У нас просто джунгли какие-то, ужас», «Вот с кем точно не хочется встретиться на прогулке», «Да шагу ступить нельзя уже», «Вроде это желтоухий уж», «Да прямо "повисла", подвесил кто-то!»— написали пользователи сети.