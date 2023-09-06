Москвичка обнаружила змею в стиральной машинке

Змею в стиральной машинке обнаружила жительница московского района Новогиреево, сообщили в Telegram-канале «360tv» со ссылкой на личный источник. Как животное попало в квартиру, неизвестно. Напуганная хозяйка обратилась в экстренные службы.

«Может, по трубкам проползла», «Мой главный страх», «Да, такие новости все чаще появляются. Раньше я такое только в фильмах видела или от приехавших из Таиланда слышала, но сейчас это уже московская реальность», «В этом году их очень много. В лес ходили, а там ужи и гадюки», «А на дороге — подавленных машинами тьма», — отреагировали на новость пользователи сети.