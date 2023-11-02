Скоро зимние каникулы! Сколько дней россиянам дадут отдохнуть на Новый год?

Скоро Новый год! Сколько дней россиянам официально дадут отдохнуть на праздники, РИА Новости рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. По ее словам, соотечественников в конце 2023 — начале 2024 году ждут длинные зимние каникулы.

Специалист напомнила, что в этом году нерабочие дни у россиян начнутся с 30 декабря и продлятся до 8 января включительно. Таким образом, продолжительность отдыха составит десять дней.

Нечаева добавила, что выходной день с субботы 6 января переносится на 10 мая, а с воскресенья 7 января — на вторник 31 декабря 2024 года.