12:30, 02 ноября 2023
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Скоро зимние каникулы! Сколько дней россиянам дадут отдохнуть на Новый год?
© Фото: Cristian Escobar / Unsplash
Скоро Новый год! Сколько дней россиянам официально дадут отдохнуть на праздники, РИА Новости рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. По ее словам, соотечественников в конце 2023 — начале 2024 году ждут длинные зимние каникулы.
Специалист напомнила, что в этом году нерабочие дни у россиян начнутся с 30 декабря и продлятся до 8 января включительно. Таким образом, продолжительность отдыха составит десять дней.
Нечаева добавила, что выходной день с субботы 6 января переносится на 10 мая, а с воскресенья 7 января — на вторник 31 декабря 2024 года.