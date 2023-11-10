Зима близко! Когда уже кончится аномальное тепло, рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До 15 ноября в Москве температурный фон будет выше нормы, причем заметно, на 4-5 градусов, это сильная аномалия. С завтрашнего дня и до вторника включительно дневные температуры будут плюс 4-7 градусов, а ночные — от 1 до 4 градусов тепла», — уточнил синоптик.

Холодать в Москве начнет со среды, 15 ноября: столбики термометров ночью и днем покажут значения от нуля до 5 градусов тепла. Спад температуры далее продолжится, в столичный регион начнет поступать северный воздух. По словам Вильфанда, вторая половина следующей недели — подходящее время для смены одежды на зимнюю.

Ранее стало известно об осенних потопах. На Москву обрушатся сильные дожди.