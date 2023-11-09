Город
09:30, 09 ноября 2023
1 мин.

Зима близко. Когда уже снег накроет Москву?

Зима близко. Когда уже снег накроет Москву?

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Зима близко. Когда уже снег накроет Москву? Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В столичном регионе с четверга, 9 ноября, по субботу, 11 ноября, осадков не ожидается. Далее они придут в Москву в воскресенье, 12 ноября, с приближением глубокого циклона, но будут в виде дождя, пока температура воздуха остается выше нормы.

Снег можно ждать только во второй половине ноября, отметил Вильфанд. По его прогнозам, и тогда погода по теплу будет немного превышать норму, но температура все же приблизится к нулевым показателям.

Ранее синоптики приводили новые рекорды ноября.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.