Зима близко. Когда уже снег накроет Москву? Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В столичном регионе с четверга, 9 ноября, по субботу, 11 ноября, осадков не ожидается. Далее они придут в Москву в воскресенье, 12 ноября, с приближением глубокого циклона, но будут в виде дождя, пока температура воздуха остается выше нормы.

Снег можно ждать только во второй половине ноября, отметил Вильфанд. По его прогнозам, и тогда погода по теплу будет немного превышать норму, но температура все же приблизится к нулевым показателям.

Ранее синоптики приводили новые рекорды ноября.