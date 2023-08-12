Жителям Подмосковья рассказали о «загорающих» на солнце грибах

Интересными фактами о белых грибах, которыми сейчас полны леса Подмосковья, с местными жителями поделились в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Так, в ведомстве рассказали, что белые грибы «загорают» на солнце, поэтому их шляпки быстро меняют цвет, приобретая темно-коричневый, шоколадный оттенок.

«Скорость роста белого гриба можно назвать средней. За неделю он вырастает примерно до 10-12 сантиметров», — отметили в Комитете. При этом живет белый гриб всего 11-12 дней.

Калорийность только что срезанного белого гриба составляет 34 килокалории на 100 граммов. Калорийность сушеного продукта выше — 286 килокалорий на 100 граммов. Белые грибы в любом виде богаты белком и очень питательны.

«Запах белых грибов не спутать на с каким другим даже с заложенным носом», — подчеркнули в ведомстве и призвали жителей области поспешить на тихую охоту за ними.