Жителям Подмосковья назвали сроки возвращения бабьего лета

Сроки возвращения бабьего лета в Подмосковье назвал в беседе с телеканалом «360» руководитель прогностического центра «Метео», климатолог Александр Шувалов.

«Так называемое второе бабье лето будет, скорее всего, в конце первой декады октября», — рассказал метеоролог. Он уточнил, что перед теплыми днями, 10-13 октября, жителям столицы предстоит пережить период заметного похолодания.

Специалист добавил, что в первых числах октября погода в столичном регионе также будет достаточно теплой — до плюс 16-18 градусов.