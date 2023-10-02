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13:07, 02 октября 2023
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Жителям Подмосковья назвали сроки возвращения бабьего лета

Жителям Подмосковья назвали сроки возвращения бабьего лета

© Фото: Unsplash

Сроки возвращения бабьего лета в Подмосковье назвал в беседе с телеканалом «360» руководитель прогностического центра «Метео», климатолог Александр Шувалов.

«Так называемое второе бабье лето будет, скорее всего, в конце первой декады октября», — рассказал метеоролог. Он уточнил, что перед теплыми днями, 10-13 октября, жителям столицы предстоит пережить период заметного похолодания.

Специалист добавил, что в первых числах октября погода в столичном регионе также будет достаточно теплой — до плюс 16-18 градусов.

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