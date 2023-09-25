Жительница Подмосковья завела роман в интернете и потеряла миллионы рублей

35-летняя Жительница подмосковного города Долгопрудный завела роман в интернете и потеряла миллионы рублей, рассказывает «112».

По информации канала, работающая дизайнером женщина искала в соцсетях дизайн-проекты и в процессе поиска случайно познакомилась с мужчиной. Он рассказал ей, что живет в Германии, занимается бизнесом по производству окон, держит две автозаправки и инвестирует. Россиянка быстро влюбилась.

Новый знакомый предложил женщине немного подзаработать. Очарованная им дизайнер начала инвестировать. Она вложила в это дело 200 с небольшим тысяч рублей.

Через некоторое время возлюбленный сообщил ей, что его мама сильно больна, нужна срочная операция стоимостью в два миллиона рублей. Женщина решила помочь ему, взяла кредит на нужную сумму и перевела средства на указанный счет.

Спустя время «жених» заявил, что попал в полицию, поэтому дальше им придется поддерживать связь через его адвоката. Вскоре после этого юрист позвонил женщине и сказал, что для освобождения его подопечного требуется 350 тысяч рублей.

Дизайнер заподозрила неладное и отказала. Ее просьба о личной встрече с возлюбленным или его матерью не была удовлетворена. Однако вскоре «жених» связался с ней сам и заявил, что отдал пять миллионов рублей, чтобы выйти на волю. Он упрекнул женщину в том, что она не смогла найти «жалкие 350 тысяч».

Жительница Долгопрудного обратилась в полицию. Выяснилось, что в качестве аватара ее знакомый использовал фото предпринимателя из Ростова, который заявил, что не общался с женщиной. Реального мошенника ищут.