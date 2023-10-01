Город
16:00, 01 октября 2023
1 мин.

Жительница Подмосковья рассказала о своей работе чабаном в Дагестане

Жительница Подмосковья рассказала о своей работе чабаном в Дагестане

© Фото: Writtecarlosantonio / Wikimedia Commons

Жительница подмосковных Химок рассказала о своей работе чабаном в Дагестане, ее историю приводит Telegram-канал «Онлайн Дагестан».

Женщин приехала в Республику весной 2023 года и стала там пастухом: она перегоняла овец из Кумторкалинского района в Тляратинский — на летние пастбища хозяйства. С июня по август туристка жила в горах, а в сентябре вышла на перегон скота в обратном направлении.

По словам жительницы Химок, для нее это стало необычным видом отдыха и своеобразным путешествием. В перегонах ей приходилось идти под дождем, градом и снегом через узкие тропы и перевалы. «Таких эмоций я бы не получила больше нигде, такой природы нигде бы не увидела», — призналась собеседница.

Известно, что в Подмосковье женщина работает бухгалтером, и в какой-то момент решила попробовать себя в качестве чабана. Руководитель агрофирмы в Дагестане назвал ее женщиной года и намерен предложить работу бухгалтера.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.