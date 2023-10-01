Жительница Подмосковья рассказала о своей работе чабаном в Дагестане

Жительница подмосковных Химок рассказала о своей работе чабаном в Дагестане, ее историю приводит Telegram-канал «Онлайн Дагестан».

Женщин приехала в Республику весной 2023 года и стала там пастухом: она перегоняла овец из Кумторкалинского района в Тляратинский — на летние пастбища хозяйства. С июня по август туристка жила в горах, а в сентябре вышла на перегон скота в обратном направлении.

По словам жительницы Химок, для нее это стало необычным видом отдыха и своеобразным путешествием. В перегонах ей приходилось идти под дождем, градом и снегом через узкие тропы и перевалы. «Таких эмоций я бы не получила больше нигде, такой природы нигде бы не увидела», — призналась собеседница.

Известно, что в Подмосковье женщина работает бухгалтером, и в какой-то момент решила попробовать себя в качестве чабана. Руководитель агрофирмы в Дагестане назвал ее женщиной года и намерен предложить работу бухгалтера.