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16:01, 30 сентября 2023
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Жительница Подмосковья обнаружила в своей ванной полуметровую змею

Жительница Подмосковья обнаружила в своей ванной полуметровую змею

© Фото: Telegram-канал «Мособлпожспас»

Полуметровую змею обнаружила в своей ванной жительница Подмосковья в городском округе Бронницы. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщается в Telegram-канале «Мособлпожспас».

Как в помещении оказалась змея яркого окраса с пятнами — неизвестно. Россиянка сразу же вызвала на место сотрудников экстренных служб.

Прибывшие специалисты надели защитные краги и при помощи палки с крючком на конце поймали змею, после чего поместили ее в стеклянную банку.

Так как хозяева змеи не объявлялись, ее передали в местный зоомагазин.

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