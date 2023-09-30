Жительница Подмосковья обнаружила в своей ванной полуметровую змею

Полуметровую змею обнаружила в своей ванной жительница Подмосковья в городском округе Бронницы. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщается в Telegram-канале «Мособлпожспас».

Как в помещении оказалась змея яркого окраса с пятнами — неизвестно. Россиянка сразу же вызвала на место сотрудников экстренных служб.

Прибывшие специалисты надели защитные краги и при помощи палки с крючком на конце поймали змею, после чего поместили ее в стеклянную банку.

Так как хозяева змеи не объявлялись, ее передали в местный зоомагазин.