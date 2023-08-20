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02:01, 20 августа 2023
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Жители Подмосковья сообщили о нашествии улиток

Жители Подмосковья сообщили о нашествии улиток

© Фото: Unsplash

О нашествии улиток на улицах сообщили жители Подмосковья. Публикация появилась в Telegram-канале «Новости Москвы».

«После слизней в Подмосковье также началось нашествие улиток», — подписали топик администраторы.

Пользователи сети отметили, что им жалко улиток и часто они откидывают их в траву, чтобы проходящие мимо люди случайно их не раздавили.

«Мне их жалко», «В Зеленограде это нашествие с весны», «Эти друзья — плодовые улитки. Они присасываются к плодовым деревьям и пьют сок», «Уже третий год в Подмосковье эта дрянь сжирает все подчистую», «У этих хоть домики красивые, а слизняк так вообще мерзость года», — прокомментировали юзеры.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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