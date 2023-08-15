Жителей Подмосковья предупредили об активизации гадюк в лесах

О активизации гадюк в лесах предупредили жителей Подмосковья в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. В организации отметили, что на этом фоне люди все чаще начали обращаться к медикам с укусами этих змей.

«Такое поведение связано с неосторожным обращением с животными и приближающийся осенней миграцией змей», — пояснили в пресс-службе.

В Комитете лесного хозяйства подчеркнули, что гадюки не нападают на людей первыми, однако подходить к ним близко и пытаться потрогать — опасно. Местным жителям порекомендовали, оправляясь в лес, надевать плотную и высокую обувь и шуршать под ногами палкой, чтобы создать шум. Это поможет избежать столкновения со змеей.