Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об опасной погоде

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за грозы, предупреждает жителей региона Гидрометцентр России.

Период предупреждения для столицы — с 15:00 до 21:00 пятницы, 18 августа, для области — с 11:00 до 21:00 этого же дня. Гроза будет сопровождаться кратковременными дождями и ветром с порывами до 15 метров в секунду.

Москвичей также предупредили о сильной жаре. С 11:00 до 16:00 пятницы температура воздуха составит 29-31 градус выше ноля.

С 21:00 18 августа до 19:00 20 августа погода, согласно прогнозам метеорологов, будет безопасной.