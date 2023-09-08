Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об опасной погоде

Предупреждение об опасной погоде появилось на сайте Гидрометцентра России. На территории Подмосковья объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана.

Период предупреждения стартует с 21:00 пятницы, 8 сентября, и заканчивается в 09:00 субботы, 9 сентября. В течение дня в регионе ожидается 14-16 градусов тепла и кратковременный дождь. В ночь на субботу похолодает до 4-6 градусов, а днем в выходные воздух прогреется в среднем до 20 градусов тепла.

Кроме того, по данным Московского Метеобюро, 8 сентября с 12:00 до 19:00 в столице в пределах МКАД и в Московской области ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, говорится в Telegram-канале «Метеоновости».