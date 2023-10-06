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10:00, 06 октября 2023
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МЧС предупредило жителей Москвы об опасности

МЧС предупредило жителей Москвы об опасности

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Об опасной погоде в пятницу, 6 сентября, предупредили жителей Москвы в МЧС России по столице.

Предупреждение действует с 14:00 до 21:00. Ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 16-18 метров в секунду, а также дождь. Горожанам рекомендуют быть внимательными на улицах и не совершать резких маневров на дороге.

В течение дня, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, воздух прогреется до 9-11 градусов днем, а в ночь на субботу, 7 октября, ожидается похолодание до нуля градусов. По предварительным прогнозам, в воскресенье, 8 октября, ожидается первый снег и заморозки до минус двух градусов в ночные часы. Жители области могут столкнуться с гололедицей.

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