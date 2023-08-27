Житель Московского региона выиграл в лотерею сотни миллионов рублей

Сотни миллионов рублей выиграл в лотерею житель Московского региона, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу популярного лотерейного бренда.

По имеющейся информации, неизвестный россиянин купил лотерейный билет за 250 рублей. Проведенный розыгрыш принес ему почти полмиллиарда — 492 миллиона рублей. Теперь победителя ожидают для оформления выигрыша.

По закону, россиянину придется заплатить налог с полученных денег в размере 15 процентов от их суммы, уточняет РБК.