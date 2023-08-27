20:01, 27 августа 2023
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Житель Московского региона выиграл в лотерею сотни миллионов рублей
© Фото: Unsplash
Сотни миллионов рублей выиграл в лотерею житель Московского региона, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу популярного лотерейного бренда.
По имеющейся информации, неизвестный россиянин купил лотерейный билет за 250 рублей. Проведенный розыгрыш принес ему почти полмиллиарда — 492 миллиона рублей. Теперь победителя ожидают для оформления выигрыша.
По закону, россиянину придется заплатить налог с полученных денег в размере 15 процентов от их суммы, уточняет РБК.