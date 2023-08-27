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20:01, 27 августа 2023
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Житель Московского региона выиграл в лотерею сотни миллионов рублей

Житель Московского региона выиграл в лотерею сотни миллионов рублей

© Фото: Unsplash

Сотни миллионов рублей выиграл в лотерею житель Московского региона, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу популярного лотерейного бренда.

По имеющейся информации, неизвестный россиянин купил лотерейный билет за 250 рублей. Проведенный розыгрыш принес ему почти полмиллиарда — 492 миллиона рублей. Теперь победителя ожидают для оформления выигрыша.

По закону, россиянину придется заплатить налог с полученных денег в размере 15 процентов от их суммы, уточняет РБК.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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