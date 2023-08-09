Жилой дом в Москве покрылся трещинами из-за строительства магазина

Жилой дом на юго-востоке Москвы покрылся трещинами из-за строительства в нем магазина, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По имеющейся информации, строители затеяли ремонт и прорубили несущую стену в здании на улице Михайлова. Спустя несколько дней в квартире на втором этаже появились трещины на стенах и перекосилась дверь.

Управляющая компания просит приостановить ремонт помещений, над которыми уе висят таблички «Пятерочка» и «Магнит». Однако собственница делать это отказывается, ссылаясь на то, что работы уже согласованы. В настоящий момент жильцы многоэтажки ждут ответа от Жилинспекции и участкового. После этого люди собираются идти с заявлением в прокуратуру, чтобы возместить ущерб.