Перечислены округа Москвы с наиболее подорожавшим жильем в новостройках

Округа Москвы с наиболее подорожавшим жильем в новостройках перечислили в «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков компании «Метриум». По темпам роста цены первое место занял центр столицы.

С начала 2023 года квадратный метр в центре Москвы подорожал на 15,9 процента и составил 683,7 тысячи рублей в начале сентября. В топ-3 также попали Зеленоградский и Северо-Западный административные округа, где «квадрат» недвижимости вырос в цене на 15,4 и 14 процентов и составил 247,2 и 436,2 тысячи рублей соответственно.

На юго-западе столицы жилье подорожало на 13,7 процента до 371,1 тысячи рублей за квадратный метр. На севере прирост составил 13,2 процента до 381,9 тысячи рублей за «квадрат».

Снижение средней цены на жилье на 2,3 процента зафиксировали на юге Москвы. «Квадрат» недвижимости в этом округе обойдется в 404,9 тысячи рублей.