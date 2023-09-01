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19:02, 01 сентября 2023
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Женщины в ТиНАО подрались из-за напавшего на ребенка пса

Женщины в ТиНАО подрались из-за напавшего на ребенка пса

© Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Женщины в ТиНАО подрались из-за напавшего на ребенка пса. Сделанной одним из очевидцев видеозаписью поделился Telegram-канал «Что там в Москве?»

По информации канала, жительница Новой Москвы выгуливала своего питомца без намордника. В какой-то момент пес с лаем набросился на ребенка соседки. Защищая его, мать затеяла драку с хозяйкой собаки. В потасовке приняли участие еще несколько оказавшихся рядом женщин.

Ранее массовая драка произошла у московского бара «Моя пьяная бабушка летит в Сингапур» на Большой Никитской улице.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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