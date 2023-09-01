Женщины в ТиНАО подрались из-за напавшего на ребенка пса. Сделанной одним из очевидцев видеозаписью поделился Telegram-канал «Что там в Москве?»

По информации канала, жительница Новой Москвы выгуливала своего питомца без намордника. В какой-то момент пес с лаем набросился на ребенка соседки. Защищая его, мать затеяла драку с хозяйкой собаки. В потасовке приняли участие еще несколько оказавшихся рядом женщин.

Ранее массовая драка произошла у московского бара «Моя пьяная бабушка летит в Сингапур» на Большой Никитской улице.