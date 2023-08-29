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18:19, 29 августа 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение действует в столичном регионе с 21:00 29 августа до 9:00 30 августа. «Местами ожидается туман», — говорится в сообщении.

Днем вторника, 29 августа, в Москве прогнозируется облачность с прояснениями и 17-19 градусов тепла. В следующие дни ожидается потепление до 23 градусов.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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