«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение действует в столичном регионе с 21:00 29 августа до 9:00 30 августа. «Местами ожидается туман», — говорится в сообщении.

Днем вторника, 29 августа, в Москве прогнозируется облачность с прояснениями и 17-19 градусов тепла. В следующие дни ожидается потепление до 23 градусов.