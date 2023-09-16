«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

«Желтый» уровень погодной опасности из-за тумана объявили на территории Москвы и Московской области в Гидрометцентре России. Соответствующая информация появилось на сайте организации.

По данным синоптиков, предупреждение действует с 21:00 субботы, 16 сентября, до 09:00 воскресенья, 17 сентября.

Кроме того, на территории Подмосковья действует предупреждение о заморозках. Местами на территории региона ожидается до минус двух градусов. Предупреждение действует также с 21:00 16 сентября до 09:00 17 сентября.