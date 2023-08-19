«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области из-за непогоды

Из-за непогоды в Москве и Московской области объявили «желтый» уровень опасности в субботу и воскресенье, 19 и 20 августа. Предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра России.

С 21:00 субботы до 21:00 воскресенья в столице ожидается гроза. Кроме того, с 9:00 до 21:00 воскресенья синоптики прогнозируют дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение по Подмосковью аналогично с Москвой.

По прогнозам синоптиков, кратковременные дожди будут в городе вплоть до пятницы, 25 августа. Температура воздуха резко опустится со следующей недели. Самым холодным днем, предварительно, станет среда, 21 августа. В этот день воздух прогреется максимум до 16-21 градуса.