Город
11:31, 11 августа 2023
1 мин.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

«Желтый» уровень погодной опасности из-за грозы объявили в Москве, передает Гидрометцентр России.

«Период предупреждения: с 15:00 до 21:00 пятницы, 11 августа», — говорится на сайте ведомства.

Жителей и гостей столицы также предупредили о сильном ветре, порывы которого местами будут достигать 15 метров в секунду.

С 21:00 11 августа до 21:00 15 августа погода, согласно прогнозу специалистов, будет безопасной.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.