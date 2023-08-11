«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности из-за грозы объявили в Москве, передает Гидрометцентр России.

«Период предупреждения: с 15:00 до 21:00 пятницы, 11 августа», — говорится на сайте ведомства.

Жителей и гостей столицы также предупредили о сильном ветре, порывы которого местами будут достигать 15 метров в секунду.

С 21:00 11 августа до 21:00 15 августа погода, согласно прогнозу специалистов, будет безопасной.