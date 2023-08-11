11:31, 11 августа 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»
«Желтый» уровень погодной опасности из-за грозы объявили в Москве, передает Гидрометцентр России.
«Период предупреждения: с 15:00 до 21:00 пятницы, 11 августа», — говорится на сайте ведомства.
Жителей и гостей столицы также предупредили о сильном ветре, порывы которого местами будут достигать 15 метров в секунду.
С 21:00 11 августа до 21:00 15 августа погода, согласно прогнозу специалистов, будет безопасной.