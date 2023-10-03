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23:35, 03 октября 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, сообщает Гидрометцентр России. Предупреждение действует с 00:00 до 21:00 среды, 4 октября.

«4 октября в ночные часы местами ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Кроме того, в столичном регионе в силе предостережение о высокой пожарной опасности.

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