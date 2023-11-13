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11:08, 13 ноября 2023
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«Желтый» уровень! Опасная погода в Москве

«Желтый» уровень! Опасная погода в Москве

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявили в Москве, сообщает Гидрометцентр России.

«Ветер. Местами порывы до 15 метров в секунду. Период предупреждения — до 21:00 вторника, 14 ноября», — говорится на сайте ведомства.

Аналогичное предостережение действует в Московской области.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве наступит метеорологическая зима.

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