14:00, 11 ноября 2023
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«Желтый» уровень! Москвичей предупредили об опасной погоде
© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявили в Москве, предупреждает Гидрометцентр России.
По информации метеослужбы, ветер с порывами до 15-17 метров в секунду ожидается в столичном регионе с 3:00 12 ноября до 9:00 14 ноября.
Кроме того, в Московской области с 9:00 до 21:00 12 ноября прогнозируются сильные дожди.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о новых температурных рекордах в столице.