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21:05, 26 октября 2023
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Синоптики предупредили об очередной опасности. С чем придется столкнуться москвичам?

Синоптики предупредили об очередной опасности. С чем придется столкнуться москвичам?

© Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

«Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, снега и гололедицы объявили в Москве, предупреждает Гидрометцентр России.

«Ветер с порывами до 15 метров в секунду. Снег, обледенение, местами метель. Период предупреждения: с 21:00 четверга, 26 октября, до 9:00 пятницы, 27 октября», — говорится в сообщении ведомства.

Аналогичное предупреждение действует в Московской области.

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