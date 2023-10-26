Синоптики предупредили об очередной опасности. С чем придется столкнуться москвичам?

«Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, снега и гололедицы объявили в Москве, предупреждает Гидрометцентр России.

«Ветер с порывами до 15 метров в секунду. Снег, обледенение, местами метель. Период предупреждения: с 21:00 четверга, 26 октября, до 9:00 пятницы, 27 октября», — говорится в сообщении ведомства.

Аналогичное предупреждение действует в Московской области.