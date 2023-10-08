«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение действует до 21 часа воскресенья, 8 октября. «Ночью и днем местами порывы ветра до 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В субботу, 7 октября, жителей Москвы и Подмосковья предупреждали о порывах ветра до 16-21 метров в секунду, а также о сильном дожде местами с мокрым снегом.