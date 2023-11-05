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09:59, 05 ноября 2023
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«Желтый» уровень! Москвичей предупредили об опасной погоде

«Желтый» уровень! Москвичей предупредили об опасной погоде

© Фото: Ben Rees / Unsplash

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявили в Москве, предупреждает Гидрометцентр России.

«Ветер. Местами порывы до 15 метров в секунду. Период предупреждения — до 21:00 воскресенья, 5 ноября», — говорится в сообщении ведомства. В последующие 48 часов, согласно прогнозам метеорологов, на улицах будет безопасно.

Аналогичный прогноз действует в Московской области.

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