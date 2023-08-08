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13:01, 08 августа 2023
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«Заяц» в столичном метро оказался преступником в розыске

«Заяц» в столичном метро оказался преступником в розыске

© Фото: Unsplash

Пассажир, который решил проехать без оплаты проезд в столичном метрополитене, оказался преступником, сообщает Telegram-канал московского Дептранса. «Зайца» остановили сотрудники подземки, а при установлении личности оказалось, что за ним числятся и другие противоправные деяния.

По данным ведомства, инцидент произошел на станции метро «Щелковская». Мужчина пытался незаметно пройти через турникет без билета, но был пойман контролером. Позже оперативники выяснили, что безбилетный пассажир находится в уголовном розыске из-за кражи.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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