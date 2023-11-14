Заткните уши! Неожиданное влияние наушников на семейный бюджет раскрыла «Газете.Ru» финансовый консультант сервиса «ПриЕм» Ирина Коннова.

«В супермаркетах часто играют медленные, умиротворяющие мелодии. Считается, что они побуждают нас проводить у полок с продуктами больше времени и делать больше ненужных покупок», — сказала специалист и посоветовала в магазине слушать динамичную музыку в наушниках.

Кроме того, Коннова раскрыла другие способы сэкономить на еде. Например, перекусам вроде кофе с булочкой лучше предпочесть полноценный обед в столовой или недорогом кафе. Деньги будут потрачены те же, но чувство насыщения продержится дольше, отметила она.

Еще не стоит поддаваться акциям вроде «три по цене двух» и не покупать товары впрок, ходить в магазин только по необходимости, без детей и не совершать покупки в спешке.

Ранее был раскрыт топ самых покупаемых продуктов в столице.