Что сделал мужчина, застряв в лифте? Вот это железные нервы!

Россиянин застрял в лифте, после чего самостоятельно выбрался из кабины, пролез по шахте вверх несколько этажей и уснул в вентиляционном коробе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Barash.

Житель Уфы ехал в квартиру друга, однако на восьмом этаже лифт внезапно остановился. Мужчина выбил плафон в кабине, поднялся по шахте до 12 этажа, а затем прилег поспать. Спасателей вызвал на место его друг, который так и не дождался гостя.

Сотрудники экстренных служб нашли мужчину с железными нервами, разбудили его и вытащили из шахты. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Подмосковье пенсионерка провалилась в шахту лифта.