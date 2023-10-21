Раскрыта средняя зарплата шиномонтажников в России

Среднюю заработную плату шиномонтажников в России раскрыл в своем исследовании сервис «Авито Работа». По данным экспертов, спрос на таких специалистов за последний месяц в стране увеличился на 35 процентов.

Так, в октября 2023 года доход шиномонтажников составил в среднем 74 503 рублей, что на четыре процента больше, чем в сентябре. Отмечается, что соискатели стали откликаться на предложения поработать в шиномонтаже на 35 процентов чаще.

По мнению специалистов сервиса, это связано с увеличившимся сезонным запросом на замену автомобильной резины. Больше всего спрос на шиномонтажников увеличся в Москве — на 83 процента за месяц.