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22:33, 21 сентября 2023
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Названо самое популярное у москвичей бесплатное занятие спортом

Названо самое популярное у москвичей бесплатное занятие спортом

© Фото: Dylan Gillis / Unsplash

Самое популярное у москвичей бесплатное занятие спортом назвали на официальном сайте мэра столицы. Речь идет о тренировках в рамках проекта «Спортивные выходные». Новый сезон стартовал 16-17 сентября.

Отмечается, что занятия в этот уикенд посетили почти 500 жителей столицы. Наибольшей популярностью пользовалась йога.

Помимо йоги, доступны и другие бесплатные занятия: растяжка, функциональный и танцевальный тренинги, тренировки с петлями, по фитбоксингу и барре.

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