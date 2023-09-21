Названо самое популярное у москвичей бесплатное занятие спортом

Самое популярное у москвичей бесплатное занятие спортом назвали на официальном сайте мэра столицы. Речь идет о тренировках в рамках проекта «Спортивные выходные». Новый сезон стартовал 16-17 сентября.

Отмечается, что занятия в этот уикенд посетили почти 500 жителей столицы. Наибольшей популярностью пользовалась йога.

Помимо йоги, доступны и другие бесплатные занятия: растяжка, функциональный и танцевальный тренинги, тренировки с петлями, по фитбоксингу и барре.