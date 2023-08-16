Залезшие на капот авто козы попали на видео и рассмешили москвичей

Залезшие на капот авто пять коз попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?», и рассмешили москвичей.

В ролике пять парнокопытных стояли на капоте и лобовом стекле Chevrolet Lanos, а далее из-за толкучки один из них спрыгнул. Еще несколько коз стояли около машины.

Пользователи мессенджера стали упражняться в юморе. «Перекупщики приехали», «Это хозяин утреннюю дойку пропустил», «Желтый Lanos с черной крышей не часто увидишь, вот и понабежали», «Когда похвастался пацанам, что с такой машиной все козочки мои», «Вроде бы как главного козла Южного Бутова приструнили», «Не бита, не крашена, козлы не ...», «Эта банда не первый год там держит в страхе район», — написали они.