21:30, 07 ноября 2023
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Закупайтесь впрок! Три продукта к Новому году нужно купить в ноябре
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Три продукта к Новому году, которыми нужно закупиться впрок еще в ноябре, назвали в Marie Claire.
В первую очередь, это спиртное. Хорошее шампанское стоит приобретать за один-два месяца до праздника, пока в магазинах не начался ажиотаж.
Заранее запастись можно и консервированным горошком, он пригодится для приготовления салата оливье. Этот продукт долго не портится и сохранится до Нового года.
Перед 31 декабря резко взлетают цены на красную икру. Этот деликатес можно купить заранее — выбирайте продукт в жестяной банке, он может лежать в холодильнике до года.
Ранее стало известно, какой популярный продукт подорожает перед Новым годом.