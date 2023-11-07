Закупайтесь впрок! Три продукта к Новому году нужно купить в ноябре

Три продукта к Новому году, которыми нужно закупиться впрок еще в ноябре, назвали в Marie Claire.

В первую очередь, это спиртное. Хорошее шампанское стоит приобретать за один-два месяца до праздника, пока в магазинах не начался ажиотаж.

Заранее запастись можно и консервированным горошком, он пригодится для приготовления салата оливье. Этот продукт долго не портится и сохранится до Нового года.

Перед 31 декабря резко взлетают цены на красную икру. Этот деликатес можно купить заранее — выбирайте продукт в жестяной банке, он может лежать в холодильнике до года.

Ранее стало известно, какой популярный продукт подорожает перед Новым годом.