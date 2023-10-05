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19:04, 05 октября 2023
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Стало известно о закрытии сезона фонтанов в Москве

Стало известно о закрытии сезона фонтанов в Москве

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

О закрытии сезона фонтанов в Москве стало известно из сообщения на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году завершаем сезон работы фонтанов в четверг, 5 октября. Чтобы не было гидроудара, насосы на фонтанах отключают последовательно. Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток», — сказал заместитель градоначальника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

После отключения воды специалисты комплекса городского хозяйства промоют фонтаны специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки, а затем закроют сооружения защитными элементами. При этом подготовка к следующему сезону начнется зимой: работники проведут диагностику оборудования и при необходимости обновят его.

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