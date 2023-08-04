ЗАГС раскрыл самые необычные имена новорожденных в 2023 году

Самые необычные имена новорожденных в 2023 году раскрыла «Мослента» со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС Москвы. По ее данным, в первом полугодии в столице появились на свет младенцы с именами Галактион и Июня.

Среди других необычных имен — Эльбрус, Алтай, Зима и Мираж. Девочек называли Тиффани, Ангела, Апрелия, Благодария, Феврония, Алимпиада и Агуша. Кроме того, появилась тенденция давать детям двойные и тройные имена — Альберт Меркурий, Артур Льюис, Денис Адам, Аксиния Илона и Алессандра Анжелина.

Родители стали чаще называть новорожденных сокращенными формами известных имен. К примеру, в документах начали записывать имена Шурик, Влад, Гриша, Надя, Маша и Лена.

Что касается популярных имен, новорожденных в Москве чаще всего называли Михаил и София, отметили в пресс-службе.