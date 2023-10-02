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15:59, 02 октября 2023
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В Москве юный самокатчик получил сильные ожоги после падения на свежий асфальт

В Москве юный самокатчик получил сильные ожоги после падения на свежий асфальт

© Фото: Unsplash

На северо-востоке Москвы юный самокатчик получил сильные ожоги после падения на свежий асфальт. Об этом «Известиям» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По имеющейся информации, 12-летний мальчик катался на самокате и случайно упал на свежеположенный асфальт во дворе дома в районе Алтуфьевского шоссе. Ребенка госпитализировали с ожогами первой и второй степени.

На место инцидента прибыли полицейские. Мать пострадавшего рассказала, что при укладке асфальта рабочие не поставили специальные ограждения, тем самым нарушив правила техники безопасности.

Редакция
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