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08:34, 04 октября 2023
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В Москве второй раз за год расцвели яблони

В Москве второй раз за год расцвели яблони

© Фото: Unsplash

Яблони второй раз за год расцвели на Тушинском аэродроме в Москве. Фото деревьев опубликовали в группе (https://vk.com/wall-119177_446205) «Родное Строгино М125» во «ВКонтакте».

Очевидица уточнила, что на яблонях одновременно распустились цветы и зреют плоды. Местные жители также рассказали, что в столичном регионе заново зацвела сирень.

Аномальное цветение деревьев и кустарников связано с теплой погодой в Москве: среднесуточная температура в сентябре 2023 года побила рекорд многолетней давности.

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