Взялись за старое! Предпочтения москвичей при покупке квартир внезапно изменились. Эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости» выяснили, что жители столицы стали чаще приобретать вторичную недвижимость, пишет «РБК».

Так, за первые месяцы 2023 года на рынке столичной недвижимости было совершено 127,56 тысячи сделок со «вторичкой». Кроме того, москвичи стали чаще приобретать вторичное жилье с готовым современным ремонтом. Это обусловлено подорожанием строительных материалов и нежеланием покупателей вкладывать средства в отделку жилья, считают специалисты.

Также стало известно, что октябре 2023 года самым популярным вариантом недвижимости среди покупателей в Москве стали «двушки» площадью 55 квадратных метров, подчеркивают эксперты «Авито Недвижимости».