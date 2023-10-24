18:05, 24 октября 2023
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Житель Москвы организовал «вытрезвитель» для пьяных птиц
© Фото: Unsplash
«Вытрезвитель» для пьяных птиц организовал житель московского района Люблино Михаил. По данным администраторов сообщества «Подслушано в Люблино» во «ВКонтакте», горожанин подсмотрел такую идею у одного из жителей Карелии.
Мужчина помогает птицам, которые пьянеют от забродившей рябины и засыпают прямо на улицах, потеряв ориентацию в пространстве. В таком состоянии они могут стать легкой добычей для кошек.
Москвич поставил на своем балконе коробку, куда приносит спящих птиц. Когда они просыпаются, могут спокойно вылететь в оставленное открытым окно.
«Просто умница! Так держать!», «Не все герои носят плащи», «Михаил, браво», — прокомментировали юзеры.