08:27, 19 сентября 2023
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Выступление циркача на пешеходном переходе в Москве разозлило пользователей сети
© Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»
Циркач, выступивший на пешеходном переходе в Москве, попал на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
На кадрах видно, как артист жонглирует кеглями на зебре, балансируя при этом на доске. Водители вынуждены были притормозить, несмотря на зеленый сигнал светофора.
Пользователи сети не оценили представление. «Вот из-за кого пробки образуются», «Представляю, как это бесит водителей, которым он может мешать», «Это дорога, а не цирк», — разозлились комментаторы.