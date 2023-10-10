В Москве резко выросли цены сразу на несколько видов жилья

Цены сразу на несколько видов жилья резко выросли в Москве. По данным аналитиков «НДВ Супермаркет Недвижимости», прирост стоимости евродвушек составит 1,5 миллиона рублей. Теперь стоимость подобного лота составляет в среднем 12,9 миллиона рублей, передают «Известия».

Кроме того, значительно выросла стоимость евротрешек. Цена лота в среднем составляет 18,2 миллиона рублей (рост составил примерно 1,9 миллиона рублей). Наименьший рост стоимости был зафиксирован в отношении студий, стоимость которых в среднем составляет 8,6 миллиона.

Округом с самым доступным жильем эксперты назвали Зеленоградский, а с самым дорогим — северо-западный.