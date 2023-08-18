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14:31, 18 августа 2023
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Вылетевший из Москвы в Шарм-эль-Шейх самолет вернулся в столицу

Вылетевший из Москвы в Шарм-эль-Шейх самолет вернулся в столицу

© Фото: Harry Cunningham / Unsplash

Вылетевший из Москвы в египетский город Шарм-эль-Шейх самолет авиакомпании Red Wings вынужденно вернулся в столицу, сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчика. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из 410 пассажиров.

По имеющейся информации, рейс WZ-3025 вылетел из аэропорта Жуковский утром в пятницу, 18 августа. На борту стало плохо 50-летнему мужчине — он несколько раз терял сознание. Экипаж принял решение о возвращении.

В московском аэропорту борт встретила бригада скорой помощи. Мужчину увезли в больницу.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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