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05:35, 02 сентября 2023
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Выбрасывающие пакеты с водой из окна многоэтажки дети попали на видео

Выбрасывающие пакеты с водой из окна многоэтажки дети попали на видео

© Кадр: Telegram-канал «Марьино / ЮВАО М125»

Дети, выбрасывающие пакеты с водой из окна многоэтажки в Марьино, попали на видео, опубликованное в Telegram-канале района. По словам автора поста, юные хулиганы целились в прохожих.

Увиденное вызвало споры москвичей. Одни признались, что тоже так же развлекались в детстве, другие раскритиковали действия юных жильцов и призвали соседей вызвать наряд полиции.

«Можно подумать, вы так не делали», «Ой-ой-ой, сразу надо снимать и в полицию звонить, караул... Это детство. Если вы так не делали, значит, у вас его не было», «Приятного нет от такого развлечения. Смешно кидающим, но далеко не смешно тем, по кому попадет, учитывая силу падения», «Это не игра, а попытка убийства», — написали юзеры в комментариях.

«На мою маму скинули сырое яйцо с верхних этажей. От смерти ее спас зонт. И даже под зонтом она получила сотрясение мозга, была на больничном. Это не баловство, а членовредительство», — поделился историей из своей жизни один из подписчиков канала.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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