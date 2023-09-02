Выбрасывающие пакеты с водой из окна многоэтажки дети попали на видео

«Можно подумать, вы так не делали», «Ой-ой-ой, сразу надо снимать и в полицию звонить, караул... Это детство. Если вы так не делали, значит, у вас его не было», «Приятного нет от такого развлечения. Смешно кидающим, но далеко не смешно тем, по кому попадет, учитывая силу падения», «Это не игра, а попытка убийства», — написали юзеры в комментариях.

«На мою маму скинули сырое яйцо с верхних этажей. От смерти ее спас зонт. И даже под зонтом она получила сотрясение мозга, была на больничном. Это не баловство, а членовредительство», — поделился историей из своей жизни один из подписчиков канала.